Vismænd: Klimakrav rammer landbruget overraskende hårdt

Hvis dansk landbrug skal betale for sin klimabelastning, rykker store dele af især kødproduktionen til udlandet, konkluderer de miljøøkonomiske vismænd i en ny stor rapport. Alligevel kan afgifter på landbruget stadig godt betale sig for samfundet.

Dansk landbrug bliver hårdt ramt, hvis der bliver indført CO 2 -afgifter. Hvis det sker, vil en stor del af især kødproduktionen – og dermed udledningen af drivhusgasser – rykke til udlandet.

Sådan konkluderer de miljøøkonomiske vismænd i en stor rapport, der udgives tirsdag. For første gang har de regnet på, hvad det betyder for klimaet globalt set, hvis Danmark går enegang og indfører afgifter på udledning af drivhusgasser som især CO 2 .

Resultatet overraskede vismændene, erfarer Politiken. For det viser sig, at klimagevinsten i praksis kun er det halve af det, Danmark sparer. Og for landbruget er den reelle besparelse kun en fjerdedel.

I praksis vil resten af CO 2 -udledningen nemlig stadig finde sted, bare i andre lande, fordi det bliver dyrere at producere varer i Danmark.

Det fænomen kalder fagfolkene ’lækage’. For eksempel vil en lækage på 50 procent sige, at hvis Danmark sænker sin CO 2 -udledning med 2 millioner ton, så vil den reelle besparelse for hele kloden være halvdelen, altså 1 million ton. Den anden halvdel vil blive udledt i andre lande, fordi de overtager noget af produktionen.

Miljøvismændene understreger i rapporten, at CO 2 -afgifter overordnet set er en god måde at nå Danmarks klimamål. Man skal bare være klar over, at især landbruget og energitung industri rammes ekstra hårdt.

»Den danske målsætning om klimaneutralitet i 2050 og vores internationale forpligtelser nås billigst muligt, hvis man sikrer ensartede CO 2 -afgifter på alle udledninger fra Danmark. Gør man det, vil de globale udledninger kun falde med omtrent det halve på grund af lækage«, siger Lars Gårn Hansen, der er professor i miljøøkonomi og medlem af formandskabet i De Økonomiske Råd – de såkaldte vismænd – i en officiel udtalelse.

Hvis man vil have en globalt set mere effektiv politik, kan man derimod overveje at lade afgifterne ramme skævt. Altså hårdere på de brancher, hvor lækagen er lille, og mildere de steder, hvor lækagen er størst.

»Det trækker i retning af lidt højere CO 2 -afgifter på husholdninger, transport og ikke-energiintensiv industri – og lidt lavere afgifter på landbrug og energiproduktion«, fortsætter vismanden.

Til syvende og sidst bliver det et valg, understreger han. For en flad CO 2 -afgift på for eksempel 100 kroner per ton i Danmark er den billigste måde at nå klimamålene på. Skal man ind og pille for at frede for eksempel landbruget helt eller til dels, så bliver det dyrere for Danmark samlet set. Til gengæld bliver det mere effektivt for den globale udledning.

Politisk ballade

Afgifter på drivhusgasser, der for nemheds skyld altid regnes om til, hvad de svarer til i CO 2 , kan blive et ømt punkt i den forestående danske valgkamp. Det Miljøøkonomiske Råd har tidligere anbefalet dem som en effektiv metode til at nå de danske klimamål. Det holder rådet altså fast i – nu er der bare regnet på konsekvenserne.

Regeringen er imod afgifter, ikke mindst på grund af frygt for tab af omsætning og arbejdspladser i landbruget. En frygt, der nu bakkes op af tallene fra de økonomiske toprådgivere.