Kina er et af de lande, der i 2018 øgede sit kulforbrug, men landet ønsker fremover især at satse på grøn energi og udfase kul. På langt sigt ligner kul en mere og mere dårlig forretning. Her er det et arkivbillede fra en mine i den kinesiske provind Liaoning, der i dag er lukket, efter at selskabet bag gik konkurs.