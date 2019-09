Læs Jonathan Franzens omdiskuterede klimaindlæg fra The New Yorker: Hvad nu hvis vi holdt op med at lyve for os selv?

Klimaapokalypsen kommer. For at forberede os på den er vi nødt til at erkende, at vi ikke kan forhindre den. Det skriver den amerikanske forfatter Jonathan Franzen i dette nye tankevækkende og allerede heftigt omdiskuteret essay.