Øjnene hviler på verdens største CO2-synder før klimatopmøde Kina har bebudet skærpede klimamål senest i 2020. Måske bliver de offentliggjort på topmøde i New York.

Mens USA ventes at holde sig i baggrunden ved et kommende klimatopmøde, så knytter der sig voksende forhåbninger til, at Kina sætter fart i omstillingen mod grøn energi.

De indledende øvelser op til mandagens klimatopmøde i New York begynder i weekenden, og der er fuld gang i spekulationer om, at kineserne kommer til USA med nye klimamål i kufferten.

Kina er i dag verdens største udleder af CO2.

Spekulationerne bunder i, at Kina i forbindelse med sommerens G20-møde lovede at skærpe sine klimamål, så de afspejler 'den højest mulige ambition'. Det vil senest ske i 2020, lyder det.

I FN satser den særlige udsending til klimatopmødet, Luis Alfonso de Alba, dog på, at Kina spiller ud allerede ved topmødet.

»Jeg er meget sikker på, at Kina kommer til topmødet med nye mål på en række områder og med et meget højere ambitionsniveau«, sagde han for nylig ved en pressebriefing.

Kinas overordnede mål er i øjeblikket, at landets CO2-udledning skal toppe 'omkring 2030'.

Det hænger dårligt sammen med, at FN's Klimapanel peger på, at verdens samlede udslip helst skal nedbringes med 45 procent inden 2030.

Ambitiøs udmelding kan sætte skub i grøn omstilling

Kommer der en ny melding fra Kina under topmødet, så kan det sætte skub i den grønne omstilling. Det vurderer Steffen Kallbekken, forskningschef i det norske Center for International Climate Research (Cicero).

»Kina har verdens største CO2-udslip, så det vil betyde meget både praktisk og politisk, hvis de kommer med ambitiøse mål. Det vil øge chancen for, at andre lande også øger deres ambitioner«, mener han.

Den opfattelse deler Sebastian Mernild. Han er klimaprofessor og leder af Nansen Senteret, der holder til i Bergen, men også har et forskningscenter i Beijing. Herfra er hans erfaring, at Kina i øjeblikket 'rykker virkelig hurtigt på den grønne omstilling'.

»Hvis vi kan få kineserne op i et endnu højere gear, så er der god signalværdi i forhold til at gøre andre lande endnu mere ambitiøse på klimaets vegne«, siger Sebastian Mernild.

Det er FN’s generalsekretær, António Guterres, der har inviteret verdens stats- og regeringschefer til topmødet. Øverst på indbydelsen fremgår det, at landene skal dukke op med 'konkrete' og 'realistiske' planer for, hvordan de vil øge indsatsen for klimaet.

Det er første gang, verdens premierministre og præsidenter alle er indkaldt til at diskutere klima, siden der blev indgået en global klimaaftale i Paris i 2015.

Topmødet finder sted i forbindelse med FN's Generalforsamling.

