Erik Rasmussen: Det kræver politiske mirakler, når verdens ledere skal indhente 10 års efterslæb

Når alverdens statschefer mødes til endnu et afgørende klimatopmøde i New York, skal der leveres politiske mirakler for at redde klimaet efter mange års svigt. Et folkeligt oprør bliver måske klimaets sidste udvej.