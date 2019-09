Danske pensionskasser vil investere 350 milliarder i grøn omstilling

Den danske pensionssektor vil frem mod 2030 investere svimlende 350 milliarder kroner i den grønne omstilling.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

»Det er nødvendigt med store investeringer fra den private sektor, hvis vi skal realisere FN's verdensmål og Paris-aftalen. Derfor forpligter den danske pensionsbranche sig nu til at investere yderligere 350 milliarder kroner frem mod 2030 i den grønne omstilling«, siger næstformand i Forsikring & Pension og CEO i Pension Danmark Torben Möger Pedersen i pressemeddelelsen.

I et interview med Berlingske forklarer han, at pensionsbranchen med løftet om de massive grønne investeringer er en »partner« for regeringen i bestræbelserne på at indfri målet om en CO-reduktion på 70 procent i 2030.

»Regeringen har valgt at have den mest ambitiøse klimamålsætning nogensinde i verden. Med dette håndslag viser den danske pensionsbranche, at vi bakker regeringen op, og vi viser verden, at det ikke bare er varm luft, men at det er bakket op af kolde kontanter og stærke danske pensionskroner,« siger Torben Möger Pedersen til Berlingske.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er i øjeblikket i New York, hvor hun søndag deltager i en konference i forbindelse med FN's Klimatopmøde.

Her vil hun gå på talerstolen og annoncere den gigantiske investering i grøn omstilling.

»Jeg er glad for, at den danske pensionsbranche har meldt ud med et så markant tilsagn om støtte til den grønne omstilling. Det viser, at vi i Danmark kan noget helt særligt, når vi sætter ambitiøse politiske mål og samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor«, udtaler hun pressemeddelelsen og tilføjer:

»Nu skal vi arbejde for at få de internationale investorer med. Det er afgørende for at få realiseret den grønne omstilling globalt«.

Ritzau/Politiken