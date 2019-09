Thunberg blev chokeret ved mødet med Trump i FN Klimaaktivist har ændret profil: "En meget glad ung pige, der ser frem mod en lys og vidunderlig fremtid."

USA's præsident Donald Trumps twitterindlæg om klimaaktivisten Greta Thunberg er både blevet kritiseret og hyldet.

Nu har den 16-årige svenske aktivist kommenteret forløbet i det norsk-svenske tv-talkshow 'Skavlan'.

»Jeg vidste, at Trump formentlig ville sige noget om mig«, siger Thunberg, efter at den amerikanske præsident i et tweet har kommenteret Greta Thunbergs opsigtsvækkende tale i FN.

»Hun virker som en meget glad ung pige, der ser frem mod en lys og vidunderlig fremtid. Det er herligt at se!«, skrev Trump i et tweet, efter at han så den unge aktivist ved FN's klimatopmøde.

Greta Thunberg siger, at hun blev chokeret over mødet med den amerikanske præsident.

På en viral video ses Gretha Thunberg kaste et meget hvast blik på Trump i FN-bygningen.

»Jeg stoppede op, da han kom ind, og sikkerhedsvagter sagde, at jeg var nødt til at træde ud til siden. Jeg undrede mig over, hvad der foregik, og så dukkede han op. Jeg tror, at jeg blev meget chokeret«, siger hun i 'Skavlan', som blev optaget natten til onsdag i New York.

Trump-kommentar får Thunberg til at ændre præsentation

Trumps kommentar har fået Greta Thunberg til at ændre sin præsentation af sig selv på sin Twitterprofil:

'En meget glad ung pige, der ser frem mod en lys og vidunderlig fremtid.'

Den norske tv-vært Fredrik Skavlan spørger også Greta Thunberg om, hvorvidt hun tolker Trumps tweet som sarkasme.

»Ja, det er helt klart, at jeg tolker det sådan. Men det er en selvfølge, at han skriver det sådan«, svarer hun.

Greta Thunberg begyndte for over et år siden sin skolestrejke for klimaet ved at blive væk fra undervisningen hver fredag og i stedet demonstrere for klimaet foran Riksdagen i Stockholm.

Elever og studerende i det meste af verden har ladet sig inspirere af Greta Thunberg.

Hun var frontfigur, da millioner af mennesker fredag i sidste uge demonstrerede for klimaet i over 100 lande.

ritzau