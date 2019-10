Så meget stiger temperaturen, og her stiger vandet mest: DMI er klar med nyt værktøj om dansk klima

Efter knap to års udvikling er DMI nu klar med første udgave af værktøjet Klimaatlas, som skal hjælpe kommunerne med at bekæmpe regn og stormflod.

Klimaforandringerne gør fremtiden usikker for os. Oversvømmelser, stormfloder og skybrud forekommer oftere og oftere.

Et nyt værktøj fra DMI kaldet Klimaatlas skal hjælpe med at kaste lys over, hvordan klimaet i Danmark forandrer sig helt indtil slutningen af dette århundrede. Det vil f.eks. være muligt at se i værktøjet, at gennemsnitstemperaturen i Danmark stiger med 3,6 grader i år 2100, hvis udledningen af CO 2 fortsætter som i dag.

KLIMAFORANDRING Dansk klima i år 2100 Værktøjet Klimaatlas vil bl.a. kunne vise nedenstående om klimaet i Danmark i år 2100. Den årlige gennemsnitstemperatur stiger med cirka 3,6 grader over hele landet. Vinteren bliver grønnere og vådere: Mængden af nedbør stiger med knap 25 procent. Den stigende temperatur gør, at relativt meget af nedbøren vil falde som regn. Middelvandstanden, der er gennemsnittet af vandstanden over en længere periode, stiger. Vandet stiger mindst i Nordjylland og mest i det sydvestlige Jylland. Det hænger sammen med landhævningen efter sidste istid. Ovenstående er baseret på, at udledningen af CO 2 fortsætter som i dag. Kilde: DMI Vis mere

Kommunerne har i flere år været i gang med at klimatilpasse. Det vil sige forberede Danmark på fremtidens klimaforandringer. Det kan være diger, som skal holde vandet tilbage for at undgå oversvømmelse.

Med værktøjet kan landets kommuner forberede sig til ekstremt vejr ud fra det samme datagrundlag.

»Værktøjet giver et samlet landsdækkende overblik over klimaændringerne, hvad angår temperatur, nedbør, vandstand og stormfloder. Det er samlet ét sted, og beregningerne er foretaget på samme måde ud fra de samme forudsætninger. Alle kommunerne kan nu gå samme sted hen og hente oplysningerne. Indtil nu har det været lidt forskelligt og spredt, hvor de kunne hente den form for oplysninger«, siger Peter Langen, forsker i klimaforandringer hos DMI. Han er den ledende forsker i udviklingen af Klimaatlas.

Vores nabolande Norge, Sverige og Tyskland har lignende værktøjer, og DMI har besøgt landene for at trække på deres erfaringer.

Klimaatlas er tilpasset danske forhold og behov i samarbejde med danske kommuner og andre aktører såsom forsyningsselskaber og rådgivende ingeniørvirksomheder.

Adgang for alle

Alle får adgang til værktøjet på adressen dmi.dk/klimaatlas – også borgere.

Man starter med at se et danmarkskort, som man kender fra værktøjer som Google Maps. Derfra kan man zoome ind på kommuner og kyster. Under kortet kommer farvede grafer, som viser flere forskellige oplysninger om f.eks. gennemsnitsnedbør, antal skybrud, gennemsnitstemperatur og vandstand.

»Værktøjet er udviklet til professionelt brug, men alle skal have lov at kigge med. Jeg tænker, at flere vil finde det spændende at kigge i værktøjet«, siger Peter Langen.

Lanceringen af Klimaatlas var planlagt til at være oktober 2019, så DMI overholder tidsplanen.

Det er kun oplysninger om Danmark, som Klimaatlas viser. Alle beregninger er behæftet med usikkerhed, som også vises, når man bruger værktøjet.

Klimaatlas skal udvides i 2020 med yderligere klimadata som vind, solindstråling, luftfugtighed og fordampning. Solindstråling er den samlede mængde solstråler, der rammer Jorden i en bestemt periode.