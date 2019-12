Elon Musk genopliver sin plan om at forsyne hele USA med solkraft

Solceller på et areal halvt så stort som Danmark i et afsides ørkenområde, og et gigantisk batteri. Det er ifølge Tesla-chefen Elon Musk hvad der skal til, hvis USA’s energibehov skal dækkes af solkraft.

Ville man kunne dække hele USA’s energibehov udelukkende ved solenergi? Det kan man sagtens, hvis man spørger Tesla og SpaceX-entreprænøren Elon Musk.

I et twitteropslag har Elon Musk delt en video af Teslas nye solpanels-fliser, der bliver banket af en forhammer. En bruger svarede Musk med et citat fra Microsoft-grundlæggeren Bill Gates, der i 2011 beskrev solarteknologi som værende »sødt«, men at den ideelle løsning ville være atomkraft.

Elon Musk svarede tilbage, at Bill Gates »helt sikkert tog fejl«, og at alt, hvad der behøves for at levere strøm til hele USA blot er et »100 gange 100 mil stykke bart land i et afsides hjørne af en stat som Arizona, Texas eller Utah«, dækket med solpaneler.

He's def wrong. Solar power is a Gigawatt per square km! All you need is a 100 by 100 mile patch in a deserted corner of Arizona, Texas or Utah (or anywhere) to more than power the entire USA.





Dermed genopliver tesladirektøren en idé, som han har fremlagt flere gange tidligere, første gang i 2015, og siden i 2017.

En gigantisk fusionsreaktor på himlen

Tilbage i 2017 fremlagde Elon Musk foran mere end 30 statsguvernører i den amerikanske politiske organisation ’National Governors Association’ (NGA), hvor meget land det kræves, at forsyne hele landet med solkraft, ud fra antagelsen at det kræver én kvadratkilometer solpaneler til at levere 1 gigawatt-times solenergi.

Ud fra samme antagelse, vil det kræve et areal på 5,3 km2, eller lidt mindre end øen Avernakø i det sydfynske øhav, at dække Danmarks årlige elforbrug, der ifølge Energinet ligger på 5.300 megawatt-timer.

Dengang lød skønnet også på et 100 gange 100 mil kvadrat, svarende til 10.000 kvadratmil, eller næsten 26.000 km2 - mere end halvdelen af Danmarks areal.

»Folk taler meget om fusionskraft, men solen er netop en gigantisk fusionsreaktor på himlen. Den er meget pålidelig. Den står op hver eneste dag, og hvis den ikke gør det, har vi et meget større problem foran os«, forklarede Elon Musk dengang til guvernørerne.

Ydermere fortalte Musk til guvernørsammenslutningen, at det kræver en batteripark på ét kvadratmil - 1.6 gange 1.6 kilometer - for at oplagre energien fra et solanlæg af den størrelse.

»Det kræver en lille firkant på et kort over USA, og så en endnu mindre pixel inde i den, det er størrelsen på batteriparken det kræves, at oplagre energien. Virkelig småt«, sagde han.

Teslas største eksisterende batteripark er Hornsdale-anlægget i den australske delstat South Australia, som i dag kan lagre 129 megawatt-timer.

Elon Musk har erkendt, at det er uhensigtsmæssigt at basere et helt lands energiproduktion på et enkelt anlæg, i tilfælde af eksempelvis naturkatastrofer, men har tidligere sagt, at han ønsker at illustrere et realistisk bud på hvor meget - eller hvor lidt - der kræves, for at et stort land som USA kan lægge fossille brændstoffer på hylden.

Ifølge statistik og analysebureauet ’US Energy Information Administration’, dækker vedvarende energiformer som solkraft i dag 11 procent af USA’s samlede energiforbrug, og 17 procent af elforbruget.