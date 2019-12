Greta Thunberg i skænderi efter billede fra overfyldt tog: Hvorfor nævner du ikke, at du sad på 1. klasse?

Det tyske togselskab Deutsche Bahn er ikke tilfredse med, at Greta Thunberg delte et billede fra midtergangen i et overfyldt tog, når hun sad på 1. klasse.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg kom i weekenden i karambolage med det tyske togselskab Deutsche Bahn på Twitter.

Det skete, da Thunberg var på vej hjem med et tog fra en klimademonstration i den italienske by Torino. Her delte Thunberg et billede på Twitter, hvor hun sidder i midtergangen med sin bagage.

»Rejser i et overfyldt tog gennem Tyskland. Og jeg er endelig på vej hjem!«, skrev Thunberg.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Den udlægning af togrejsen var Deutsche Bahn tilsyneladende ikke tilfreds med.

Det udsendte kort efter en pressemeddelelse, hvor det understregede, at Thunberg havde et sæde på første klasse mellem Kassel (40 kilometer sydvest for Göttingen i det centrale Tyskland) og Hamburg — og at andre medlemmer i hendes følge sad på første klasse allerede fra Frankfurt.

Det tyske togselskab sendte derefter en venlig hilsen afsted til Thunberg på Twitter med ordene:

»Kære #Greta, tak for, at du støtter os jernbanearbejdere i kampen mod klimaforandringerne! Vi var glade for, at du var med ICE 74 med os lørdag. Og med 100 procent grøn elektricitet.«

»Det ville dog have været endnu bedre, hvis du også havde nævnt, hvor venligt og kompetent du blev opvartet af vores personale fra dit sæde på første klasse«, tilføjede togselskabet i et opfølgende tweet.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

Tweetet fra Deutsche Bahn fik hurtigt Thunberg tilbage til tasterne:

»Vores tog fra Basel blev taget ud af drift. Så vi sad på gulvet i to forskellige tog. Efter Göttingen fik jeg en siddeplads. Det er ikke et problem, og det har jeg aldrig sagt, at det var. Overfyldte tog er et godt tegn, for det viser, at der er stor efterspørgsel på togrejser!«, uddybede Greta Thunberg.

Her stoppede udvekslingen mellem Deutsche Bahn og Thunberg — men debatten kører fortsat mellem Twitter-brugere om hvorvidt Thunberg burde have nævnt, at hun havde et sæde på første klasse på en del af rejsen.

Det er ikke første gang, at Thunberg skaber debat med et billede siddende i midtergangen af et tog. Da klimaaktivisten besøgte Danmark lagde hun et billede på Instagram fra et DSB-tog med ordene:

»Ja, jeg sidder på gulvet. Det gør de fleste af os, fordi de har fjernet halvdelen af togvognene«.

Billedet fik flere til at kritisere DSB, som også endte med at beklage, at de havde taget vogne ud af drift grundet sporarbejde.

Travl uge på Twitter

Udvekslingen mellem DB og Greta Thunberg kommer oven på en travl uge for sidstnævnte. Thunberg nåede både at deltage i klimatopmødet i Madrid, og i midten af ugen blev hun udnævnt som årets person af Time Magazine. Udnævnelsen fik en kold modtagelse af den amerikanske præsident Donald Trump på Twitter.

»Så latterligt. Greta bliver nødt til arbejde på sine vredesproblemer, og bagefter gå i biografen og se en god gammeldags film med en ven. Slap af Greta, slap af!«, skrev Trump.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Thunbergs svar til Trump var både mere elegant og subtil end ordkrigen mod Deutsche Bahn. På hendes Twitterprofil har hun nu ændret beskrivelsen af sig selv, så den lyder:

»En teenager, der arbejder på sine vredesproblemer. Slapper i øjeblikket af og ser en god gammeldags film med en ven«.