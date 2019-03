»De har fjernet halvdelen af vognene«: Klimaaktivisten Greta Thunberg måtte sidde på gulvet, da hun tog DSB-toget gennem Danmark

Svenske Greta Thunberg er blevet det internationale ansigt på det klimaoprør, unge er nødt til at gennemføre for at få de gamle politikere til at tage truslen fra klimaforandringerne alvorligt.

Den 16-årige pige er indstillet til Nobels fredspris, har talt i FN og er hyldet i EU for sine forsøg på at råbe regeringer og beslutningstagere verden over op.

Og hun har naturligvis travlt som taler til begivenheder, der sætter fokus på de meget store problemer, menneskeheden står overfor inden for få årtier, hvis det ikke lykkes at gøre noget ved udslippene af CO2.

Senest skulle hun rejse til Berlin, en tur, der har bragt hende gennem Danmark og givet hende en oplevelse af den danske kollektive jernbanetrafik. En af forudsætningerne for, at indsatsen mod klimaforandringerne lykkes er, at der er et alternativ til privatbilen eller flyet på de lange ture.

Trange forhold

Men det, der mødte hende under rejsen gennem Danmark, var et overfyldt tog, hvor passagerer måtte sidde på gulvet.

»Det gør de fleste af os, fordi de har fjernet halvdelen af togvognene«, skriver hun til sine følgere på Instagram. Dem er der knap en million af.

At den verdensberømte klimaaktivist fik det noget uheldige indtryk af forholdene for passagererne i den danske jernbanetrafik skyldes, at der de kommende måneder er betydelige ændringer i togtrafikken mellem Odense og København på grund af sporarbejder.

DSB har ingen kommentarer til den kendte klimaforkæmpers instagramopslag.