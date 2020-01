Rapport: Samfundet vil tjene på at stoppe dyrkning af visse typer jorder

Fakta

Lavbundsjorder

Kulstofrige lavtliggende landbrugsjorder, for eksempel i ådale, er hidtil blevet vurderet til at stå for 10 procent af det samlede udslip af drivhusgasser fra landbruget. Udslippet sker især i forbindelse med dræning og jordbehandling. Hvis jorden får lov at ligge hen som græs eller natur, kan man sænke udslippet.

Samtidig kan jorderne holde kvælstof og fosfor tilbage fra vandmiljøet. Fosfor er især et problem for søerne, mens kvælstof især skaber problemer i kystvandene. Danmark er forpligtet til at sænke sine udledninger af kvælstof og fosfor for at overholde målsætninger for vandmiljøet.





