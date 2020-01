Biskopper melder folkekirken ind i klimakampen Det bliver dyrt, men kirken skal også bidrage til målet om at reducere CO2-udledning, lyder det fra biskopper.

Landets biskopper melder nu folkekirken ind i klimakampen og det nationale mål om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

De ti biskopper har på et netop afholdt bispemøde besluttet sig for, at folkekirken skal tilslutte sig målet, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget før jul.

»Vi vil gøre så meget, vi kan, for at nå målet på 70 procent inden 2030«, siger Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, til dagbladet.

Men med mange bygninger, der stammer tilbage fra Middelalderen, bliver det ikke en let sag, understreger han.

»Jeg vil ikke garantere, at vi lykkes med det, fordi vi i folkekirken har nogle særlige udfordringer med middelalderlige kirker og andre historisk værdifulde bygninger«.

»Men vi vil gøre, hvad der er muligt, for at bidrage til som samfund at nå målet«, siger Peter Fischer-Møller.

Eget initiativ

Kirkeminister Joy Mogensen (S) har tidligere sagt, at folkekirken også skal bidrage til en grøn omstilling af samfundet.

Men udspillet kommer på biskoppernes eget initiativ.

Biskopperne har endnu ikke noget bud på, hvordan omstillingen skal ske, og hvordan kirkegængerne vil kunne mærke det.

Men det bliver ikke gratis, understreger Peter Fischer-Møller.

»Målsætningen bliver dyr for hele samfundet. Man kan ikke reducere med 70 procent, uden at det koster noget.

»Men der er et enigt Folketing bag, at vi skal gøre noget, og der er i befolkningen stor opbakning til at sætte ind over for klimaforandringerne«, siger han til dagbladet.

Biskopperne vil nu henvende sig til Kirkeministeriet og foreslå, at der bliver oprettet en arbejdsgruppe, som skal indsamle og formidle erfaringer om klima- og miljøtiltag i kirkerne.

Derudover vil biskopperne ved kommende møder med det kirkelige bagland drøfte forslag til, hvordan kirken håndterer klimaudfordringerne og målet om at sænke CO2-udslippet.

