Pruttesyge elbiler mangler ladestandere i det offentlige rum

Muligheden for at lade sin elbil op herhjemme skal forbedres. Det mener Klimarådet, som med diverse tiltag skal sikre en tilstrækkelig ladeinfrastruktur i både byer og motorvejsnettet.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Prutten er fuldstændig klar og tydelig og bliver udfaset meget langsomt. Næsten så langsomt, at den akavede stilhed i kørekabinen tvinger os til at udbryde i nervøs latter. Men den lugter slet ikke. Og var det en kunstig prut, eller var det rent faktisk fra en, der sad i bilen, der tillod sig at lufte lidt ud og var heldig, at det ikke lugtede?