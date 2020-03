Alternativet banede vejen. Nu må de gamle partier tage ansvaret

Farvel og tak til Alternativet for at sætte folkelig kraft bag den klimakamp, som et bredt flertal i Folketinget nu forhåbentlig vil omsætte til en klimalov. Med visionær og modig rapport tænder Klimarådet håb.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er skæbnens ironi, at Klimarådet afleverer sin rapport på netop den dag, hvor Alternativet går i opløsning. For intet parti har gjort mere end Alternativet for at bane vejen for de radikale politiske forandringer, som Klimarådet nu anbefaler.​