Ny rapport om byggeri: Træ belaster klimaet mindre end beton

Ny rapport med analyser af 60 nye bygningers klimabelastning viser, at det meste stammer fra byggematerialerne. Og her klarer træ sig bedre end beton.

Indsatsen for at sænke energiforbruget til varme og lys i bygninger har i den grad båret frugt. Derfor kommer hovedparten af klimabelastningen fra nye bygninger faktisk fra de byggematerialer, der er brugt. Klimabelastningen svinger voldsomt, men de bygninger, hvis bærende dele er af træ, har et lavere klimaaftryk end gennemsnittet.​

Det er Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ved Aalborg Universitet, der ved hjælp af livscyklusanalyser har kortlagt klimabelastningen ved 60 forskellige bygninger, som er opført fra 2013 og frem.

Den nye rapport viser, at klimabelastningen fra byggematerialerne er to-fire gange højere end belastningen fra driften, uanset om man vurderer bygningen over 50 år eller 80 år. Seniorforsker Harpa Birgisdottir fra SBI, som har været leder af projektet, lægger vægt på de meget store forskelle i klimabelastningen byggerier imellem.

»Man kan bygge et enfamiliehus, hvor materialerne har en klimabelastning svarende til 180 kilo CO 2 per kvadratmeter set henover 50 års levetid, mens et andet har en belastning på 470 kilo per kvadratmeter. Altså over toethalvt gange så meget. Så der er noget at hente, hvis man er opmærksom på det«, siger Harpa Birgisdottir.

For kontorbygninger er forskellen stort set i samme størrelsesorden. Ud over enfamiliehuse og kontorbyggeri har holdet bag rapporten også analyseret klimabelastningen fra rækkehuse, etageboliger og andet byggeri.

Bygge og anlæg er den eneste branche, der har haft stigende CO 2 -udledning siden 1990. Danmarks klimamålsætning for 2030 er, at de danske udledninger skal være 70 procent lavere, end de var i 1990.

Rapporten foreslår, at de bygninger, som har den klart lavest klimabelastning, bliver pejlemærker for fremtidens byggeri.

De to bygninger, der har den laveste klimabelastning har bærende konstruktioner af træ, hvor beton er det almindelige. I alt 9 af de 60 analyserede bygninger har bærende konstruktioner af træ. Af dem er 5 blandt de 10 mindst klimabelastende bygninger, 2 ligger en anelse højere, mens endnu de sidste 2 bygninger med bærende konstruktioner i træ ligger i den mest klimabelastende tredjedel.

»Det viser, at man kan ødelægge et godt udgangspunkt ved at træffe ufornuftige valg i andre dele af bygningen«, siger Harpa Birgisdottir.

Hun understreger, at det også er muligt at nå langt ned i klimabelastning, selv om man anvender tunge materialer som beton.

Udover at se på, hvad træ i de bærende konstruktioner kan betyde, hvilket Harpa Birgisdottir gjorde i forbindelse med en høring i Folketingets boligudvalg i januar, har forskerne ikke foretaget en nærmere analyse af de enkelte byggematerialers rolle.

»Det var ikke en del af opgaven, men det vil vi rigtig gerne analysere nu ud fra den database, vi har fået opbygget. Vi vil gerne kunne hjælpe dem, der skal finde ud af, hvordan de kan gøre deres byggeri mindre klimabelastende«, siger hun.

Når træ kan erstatte beton i de bærende konstruktioner, skyldes det blandt andet, at der er udviklet nye typer af krydslamineret træ med kraftige styrkeegenskaber. Det er hovedsageligt nåletræ, der anvendes i byggeri, men løvtræ kan godt indgå i krydslamineret træ.

I forhold til klimabelastning har træ den fordel, at det kan binde kulstof (C’et i CO 2 ) i op til flere hundrede år, når det anvendes i byggeri. Som det for eksempel er tilfældet med skelettet i mange af de gamle ejendomme i det centrale København.

Brandkrav er en hindring

Høringen i Folketingets boligudvalg viste, at der er flere ting, der skal afklares, hvis mængden af træ i byggeriet i Danmark skal øges væsentligt.