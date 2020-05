Sukkerfabrik: Vi skal skifte til gas, men forretningen skal også give mening

Regeringens klimaudspil byder blandt andet på en pulje til biogas. På sukkerfabrikken i Nakskov ønsker man at gå fra kul til gas, men er ikke sikre på, at håndsrækningen er nok.

Ulempen ved de knoldede sukkerroer, der tilfredsstiller hele verdens søde tand, er, at to tredjedele af dem er vand, og det koster dyrt i CO 2 -regnskabet for Danmarks eneste sukkerfabrik, Nordic Sugar.