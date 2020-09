Forurenet affald dumpes på havbunden tæt på Danmarks største naturpark

Miljøorganisationer, fiskere og eksperter i havmiljø langer ud efter Miljøstyrelsen for at give tilladelser til at opgrave forurenet havbund ét sted og smide det et andet sted i havet.

Problematikken er aktuel i Lillebælt, hvor Kolding Kommune har søgt om tilladelse hos Miljøstyrelsen til at dumpe 360.000 kubikmeter havneslam i Lillebælt. Kommunen har planer om at bygge en ny havn og bydel, Marina City, og det kræver uddybning af Kolding Havn.

Sagen kommer i forlængelse af andre igangværende projekter i Lillebælt som anlægget af gasledningen Baltic Pipe og en uddybning af Vejle Havn samt tidligere tilladelser til at dumpe havnebund fra Bogense Havn og Middelfart Marina. Dumpning i havet er kendt som klapning.

Det forurenede materiale fra Kolding skal dumpes lige ved grænsen til Naturpark Lillebælt. Farvandet er generelt plaget af dårligt havmiljø, og tilladelserne kan være med til at ødelægge eller forværre tilstanden.