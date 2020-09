Indernes nye køleskabe sviner ikke atmosfæren til. Det gør vores eget forbrug

Den ene procent rigeste i verden har de seneste 25 år udledt over dobbelt så mange drivhusgasser som de fattigste 50 procent tilsammen. Og de ti procent af befolkningen med den højeste indkomst står for over halvdelen af det globale udslip.

Sådan lyder to af de afgørende tal fra en rapport, som organisationen Oxfam Ibis udgiver i samarbejde med Stockholm Environment Institute i dag. Den dokumenterer en enorm ulighed, når det gælder om at svine atmosfæren til med drivhusgasser.

»Jeg blev overrasket over, at den ulighed, vi generelt kender i økonomien, er endnu mere ekstrem, når vi ser på CO 2 -udledning«, siger generalsekretæren for organisationens danske afdeling, Kristian Weise.