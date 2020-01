Danske forbrugere udleder meget mere CO2, end vi tror – vi gør det bare i Kina

Når vi køber tøj og byggematerialer i for eksempel Kina, flytter vi reelt det danske klimaaftryk ud af landet, viser nye tal. Der er behov for en dansk strategi, der ser på vores import, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).​​​​​​​

Når en dansk forbruger køber en T-shirt eller en smartphone fra Østasien, har det kun lille betydning for Danmarks klimaregnskab. Det samme gælder, når et dansk firma bygger med kinesisk stål. Det bliver nemlig ikke regnet med i Danmarks CO 2 -udslip.