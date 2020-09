Populære plugin-hybridbiler dumper klimatest med et brag

De populære plugin-hybridbiler, som både har benzinmotor og batterier, der kan oplades fra elnettet, udleder i gennemsnit næsten tre gange så meget CO 2 , som salgsbrochurerne viser.

To nye undersøgelser dokumenterer, at plugin-hybridbilerne i praksis kører langt mere på benzin og langt mindre på klimavenlig strøm end forudsat af de officielle test, som er refereret i brochurerne. Derfor ender plugin-hybridbilerne med kun at skære omkring 30 procent af en benzinbils CO 2 -udslip. Testene stiller ellers CO 2 -besparelser på op til 75 procent i udsigt.

»Jeg blev lidt chokeret over resultaterne. Vi havde forventet, at plugin-hybridbilerne udledte mere CO 2 i praksis end i de officielle testresultater. Konventionelle biler afviger også omkring 40 procent. Men at udslippet er 200-300 procent højere, havde jeg ikke regnet med«, siger afdelingsleder Patrick Plötz fra det tyske Fraunhofer-institut.