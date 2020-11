Guide: Sådan bruger du Kyotodatabasen

Eksempel

HaloPolymer

Politiken har i flere artikler beskrevet, hvordan selskabet HaloPolymer ifølge tyske eksperter har svindlet med klimakompensationen fra sine fabrikker.

Klimakreditter fra HaloPolymer er fordelt på tre projekter i databasen:

- Co-destruction of HFC23 and SF6 at KCKK Polimer plant

- HFC-23 destruction at JSC, Halogen, Perm

- SF6 destruction at JSC “HaloPolymer Perm”

Ved at fremsøge projekterne er det muligt at se, hvilke selskaber, som købte de kritiserede kreditter.

Vis mere