Skatteminister Morten Bødskov: Det er simpelthen forkert at tegne et billede af en uambitiøs regering

Er det en ambitiøs grøn skattereform, regeringen fremlagde mandag? Nej, mener dens støttepartier og en stribe eksperter. De hæfter sig ved, at de 4,5 milliarder kroner, der gives til erhvervslivet i netto afgiftslettelser, ikke er bundet op på grøn omstilling – og at der ikke som lovet i juni er et forslag om, hvordan man kan indføre en stor og bred CO 2 -afgift.

Skatteminister Morten Bødskov (S) afviser kritikken. Den ensartede CO 2 -afgift er simpelthen for indviklet at planlægge hurtigt. Og med udsigten til højere energiafgifter vil virksomhederne helt af sig selv bruge pengene på at blive grønnere, mener han.

»Regeringen er fuldstændig overbevist om, at når vi om tre eller fem år starter indfasningen af en stigende energiafgift, så er det da klart, at fremsynede erhvervsledere vil tage imod de muligheder, der er for at omstille produktionen til mødet med de nye afgifter. Vi giver en grøn kickstart i form af øgede muligheder for fradrag, øgede muligheder for tilskud, således at maskinen på fabriksgulvet – det system, der styrer energiforbruget – kan blive fornyet og energieffektiviseret«.