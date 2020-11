Klimarådets formand: Vores rolle er et forsøg på at binde regeringen til masten

Klimarådet har både anbefalet CO 2 -skat, flyskat, tilskud til elbiler og senest udtagning af landbrugets lavbundsjorde, uden at noget af det er blevet til virkelighed. Hvad siger du til det?

Det har jeg det fint med. Nogle gange skal man høre en god idé et par gange. Det er en proces, som tager tid. Klimarådet har tidligere skrevet om, hvorvidt biomasse er bæredygtigt eller ej. Det er et eksempel på, at der er sket noget, men at det har taget et par år. Nogle af vores forslag har lange tilløb. En del af at være et uafhængigt råd er at have tålmodighed. Vi skal rådgive politikerne. Så er det op til dem at tage vores bolde op, og det gør de i deres eget tempo. Det er vores arbejdsvilkår.

Reelt er mange af jeres forslag blevet hældt ned ad brættet af den siddende regering. Det er baggrunden for mit spørgsmål.