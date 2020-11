Peter er med i klimaborgertinget: Jeg vil gerne betale to kroner mere for en liter mælk

To tredjedele af medlemmerne af det danske klimaborgerting er positivt stemt over for at indføre en høj afgift på at udlede drivhusgasser til atmosfæren.

Det står i skarp kontrast til en måling, som Megafon har udført for Politiken og TV 2. Et stort flertal svarede nej til spørgsmålet, om de var enige i, at der som led i den grønne omstilling skal lægges en afgift på 2 kroner på en liter mælk og 13 kroner på et halv kg hakket oksekød. Beløbene fremgår af Klimarådets forslag til en CO 2 -afgift, som ifølge rådet gradvis skal stige til 1.500 kroner per ton i 2030. Det vil gøre klimabelastende varer dyrere, og til dem hører mælk og oksekød, fordi fordøjelsen får køer til at bøvse og dermed udlede den kraftige drivhusgas metan.

57-årige Peter Grønlund Nielsen fra Hjortshøj ved Aarhus var allerede positivt stemt over for CO 2 -afgiften, inden han kom med i klimaborgertinget. De oplæg, som nogle af landets fremmeste eksperter har holdt for borgertinget, har bestyrket ham i den opfattelse. Eksperterne anbefaler over en bred kam en høj afgift på at udlede drivhusgasser.