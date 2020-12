Tidligere dansk topforhandler: Sådan vil USA agere på klimaområdet under Biden

Som EU-Kommissionens ledende embedsmand har Jørgen Henningsen fulgt FN’s klimatopmøder fra indersiden. Nu advarer han imod at oprette et nyt marked for klimakompensation, som risikerer at underminere Parisaftalen. USA skal vi heller ikke sætte for megen lid til, siger han. Europa må – igen – klare sig selv.