Efter voldsom kritik: Nyt klimamarked kan blive en milliardindustri, men risikerer at underminere den grønne omstilling

Da Paris-aftalen blev underskrevet i 2015, blev den af mange udråbt som et gennembrud for den grønne omstilling. Men nu risikerer en for mange ukendt del af aftalen at underminere det vigtigste mål – at holde den globale opvarmning under 2 grader.

Der er tale om den såkaldte artikel 6. Her fastslår medunderskriverne, at det er en bunden opgave at oprette et nyt marked for klimakompensation. Markedet skal gøre det muligt at handle med CO 2 -besparelser mellem lande. Dermed vil en opnået reduktion, for eksempel fra en fabrik i Kenya, kunne sælges til Norge, som så må bruge besparelsen i sit nationale klimaregnskab.

Fortalere siger, at markedet vil gøre det muligt at kanalisere penge og teknologi til udviklingslande, hvor behovet er størst, og hvor den grønne omstilling er billigst. Kritikere frygter, at markedet kan blive en gentagelse af FN’s Kyoto-marked, som var præget af svindel og klimaprojekter, som kun var grønne på papiret. I værste fald kan det nye marked underminere de nationale reduktionsmål, som Danmark og andre lande har vedtaget.