Klimadirektør efter hård kritik fra politikere: Vi har ikke gjort noget i ond tro

Klimavirksomheden Vitapus var tilsyneladende et hjertebarn for selskabets direktør, men lader til at være blevet behandlet særdeles stedmoderligt.

Vitapus’ direktør, Emil Jørgensen, skriver på firmaets hjemmeside, at virksomheden blev stiftet »med håbet om at skabe en grønnere verden«. Siden da har den unge iværksætter fra Odense sat flere andre virksomheder i søen, som han bruger mere tid på. Derfor er Vitapus i dag mest af alt et »hobbyprojekt«, som han ikke bruger »synderligt meget tid på«, forklarer Emil Jørgensen.

Men måske skulle han have engageret sig en smule mere i firmaet og dets aktiviteter. For flere af Folketingets største klimaforkæmpere, som har købt klimakompensation hos Vitapus, kritiserer nu i skarpe vendinger, at virksomheden ikke har haft styr på sit produkt.