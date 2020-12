December starter med rekordtemperaturer i det nordlige Rusland

Måske lyder 1,1 plusgrader ikke som en dag, der indbyder til hverken badning eller tropedrinks i en liggestol.

Men i forhold til de normale temperaturer i det nordvestlige Sibirien, hvor Yamalhalvøen strækker sig som en lang finger omgivet af det iskolde Karahav, er det den højeste temperatur, der nogensinde er målt i december, skriver det norske nyhedsbrev Barents Observer.

Et temperaturkort offentliggjort af den russiske statslige vejrtjeneste Roshydromet viser, at dele af det sibiriske arktis den 1. december havde temperaturer mere end 20 grader over det normale niveau for årstiden.