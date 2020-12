Rød blok vil genåbne grønne aftaler, de lige har indgået

Regeringens tre støttepartier er så uenige med regeringen om de næste fem års klimakurs, at de kræver markant højere ambitioner. De vil snarest muligt have skærpet de aftaler, de selv har været med til at indgå om for eksempel energi og grønne skatter.

Lige nu forhandler Folketingets partier om årets sidste store klimaaftale – et mål for, hvor langt udslippet af drivhusgasser skal bankes ned allerede i 2025. Målet skal vedtages ved lov næste uge.

Politiken erfarer, at regeringen er meget forsigtig i sit udspil og ønsker, at udledningerne om fem år ligger 46 til 50 procent lavere end FN’s basisår, 1990. Radikale Venstre, SF og Enhedslisten kræver derimod, at det interval skal rykkes op til 50-54 procent.