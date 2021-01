Connie Hedegaard: Regeringen har skuffet, men det er unfair at dumpe Dan Jørgensen for klimasmøl

Hvis der er nogen, der ved, hvor hårdt det kan være at sidde på posten som klimaminister, er det nok Connie Hedegaard.

Som Danmarks indehaver af posten i 2007 – indtil hun blev klimakommissær i EU to år senere – kender hun en del til at bokse politiske aftaler igennem et selvbevidst Folketing.

Så når en stribe grønne grupper giver Dan Jørgensen dumpekarakter for klimaåret 2020, er det en smule hårdt, mener Hedegaard, der er bestyrelsesformand i den grønne fond KR Foundation. Hvis man ser på årets aftaler om for eksempel elbiler, energiøer og oliestop i Nordsøen, kan man se, at regeringen trods coronakrisen har haft travlt.