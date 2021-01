Dan, du er dumpet: Grønne grupper er dybt skuffede over regeringens vilde klimaår

Kort før jul måtte Folketinget opgive at sætte et nyt klimamål for 2025 inden nytår. Der var for stor uenighed mellem en række partier og regeringen om, hvor hurtigt Danmark skal sænke sit udslip af drivhusgasser.

Nu er forhandlingerne, der ellers skulle være sluttet i 2020, udskudt til starten af 2021. Ligesom forhandlingerne om en stor klimapakke for landbruget, der også skulle have været vedtaget i år.

Udsættelserne er blot det seneste eksempel på en række sager, der har skabt frustration i landets grønne organisationer og aktivistbevæægelser. For mens regeringen mener, at Danmark i solidt tempo nærmer sig det store mål om at sænke CO 2 -udslippet med 70 procent i 2030 – og klimaminister Dan Jørgensen (S) taler varmt for en ’hockeystavsmodel’, hvor de fleste reduktioner udskydes til slutningen af 2020’erne – mener de grønne grupper, at det haster.