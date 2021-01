Peter Birch Sørensen: FN forudser, at 2021 bliver et nyt dramatisk år for klimaet

For nylig udgav FN’s Klimasekretariat sin årlige rapport om det globale ’emissionsgab’, altså forskellen mellem den globale drivhusgasudledning, vi kan forvente i 2030 med den indtil nu planlagte klimapolitik, og den udledning, verden skal ned på i 2030, hvis vi skal have en rimelig chance for at nå Paris-aftalens klimamål. Rapporten diskuterer blandt andet coronakrisens indvirkning på emissionsgabet.

Figuren viser udviklingen siden 1990 i den globale CO 2 -udledning fra afbrænding af fossile brændsler, som udgør cirka to tredjedele af den samlede udledning af drivhusgas. De øvrige drivhusgasser er ikke taget med i figuren, da der endnu ikke foreligger autoritative skøn over deres udvikling i 2020. Den internationale forskergruppe bag tallene i figuren har imidlertid vovet et skøn over, hvor stor den fossile CO 2 -udledning var i 2020. Hvis man før covid-19-krisen havde præsenteret dette skøn for en gruppe klimaaktivister, ville de formentlig have jublet: Endelig er der udsigt til et markant knæk nedad på CO 2 -kurven! Men det er selvfølgelig den coronafremkaldte økonomiske nedtur og den deraf følgende nedgang i energiforbruget, der ligger bag kurveknækket, og ikke en drastisk omlægning af klimapolitikken. Ganske som der var et mindre dyk under finanskrisen i 2009.

De seneste internationale skøn tyder på, at det globale bnp faldt med cirka 4,5 procent i 2020. Faldet i CO 2 -udledningen i figuren er lidt større, nemlig 6,5 procent, men der har i en årrække været en tendens til fald i CO 2 -udledningen per produceret enhed på godt 1,5 procent om året, så det er helt forventeligt, at udledningen falder mere end produktionen målt ved bnp. Lige så forventeligt er det, at udledningen vil stige igen, i takt med at verdensøkonomien kommer til hægterne.