Ørsted med i kapløb om Danmarks største havmøllepark

Det kan blive danske Ørsted, som kommer til at stå for landets største havmøllepark, der snart skal opføres. Energikoncernen er nemlig en af dem, som er blev godkendt til at kunne byde ind på projektet, oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

Havmølleparken, der hedder Thor, skal ligge i Nordsøen minimum 20 kilometer fra kysten. Parken skal levere strøm til omkring 800.000 danske husstande. Den skal være fuldt tilsluttet senest ved udgangen af 2027.

Ifølge vicedirektør Janni Torp Kjærgaard fra Energistyrelsen er det et stærk felt, der er godkendt til at byde ind.

»Det bekræfter, at Danmark fortsat er et attraktivt land, når det kommer til investeringer i havvind, og den store interesse er samtidig helt afgørende for en omkostningseffektiv grøn omstilling«, siger hun i meddelelsen.

Blandt de andre mulige kandidater er blandt andet svenske Vattenfall på vegne af et partnerselskab, som endnu ikke er etableret. Thor-parken er den første af de tre havmølleparker, der blev besluttet i Energiaftalen fra 2018.

Her blev alle Folketingets partier enige om en aftale, så Danmarks elforbrug kan blive dækket af vedvarende energi i 2030. Der blev sat 19 milliarder kroner af til investeringer i grønne energikilder. Blandt andet altså tre havvindmølleparker. De skal tilsammen være på 2.400 megawatt, hvilket vil være nok til at dække mere end alle danske husstandes strømforbrug.

De samlede investeringsomkostninger for Thor-parken anslås ifølge Energistyrelsen at være på i alt 15,5 milliarder kroner. Udbuddet forventes at blive gennemført i løbet af 2021. En vinder forventes at blive offentliggjort ved udgangen af året.

ritzau