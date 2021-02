Pris på 210 milliarder kroner: Ny energiø skal opføres 80 kilometer ude i Vesterhavet

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om konstruktion og ejerforhold for en ny energiø i Nordsøen. Dermed er øen nu et skridt tættere på at blive opført efter flere års undersøgelser og politiske forhandlinger.

Den kunstige ø 80 kilometer ude i Vesterhavet bliver danmarkshistories største anlægsprojekt med en pris på 210 milliarder kroner. Det svarer til op imod fem Storebæltsbroer eller fire Femernbælt-forbindelser. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

»Med den her beslutning sætter vi rammerne for et afgørende fyrtårnsprojekt i den grønne omstilling«, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Energiøen bliver anlagt som en egentlig kunstig ø, der skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindparker.

Den præcise udformning af øen er endnu ikke fastlagt. Men den forventes i første omgang at få en størrelse, der svarer til 18 fodboldbaner. Med den størrelse vil øen have kapacitet til at dække tre millioner husstandes strømforbrug.

Tempoet skal op

På sigt skal kapaciteten kunne udvides fra tre til ti gigawatt, hvilket er nok til at forsyne ti millioner husstande med strøm. Når øen udvides, vil den ’som minimum’ blive på et areal svarende til 64 fodboldbaner, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Hvis Danmark skal have fuld værdi af investeringerne, skal tempoet dog sættes op og rammerne afklares hurtigt, mener Wind Denmark, der er et sektorfællesskab for virksomheder og vindmølleejere.

ENERGIØEN I VESTERHAVET Energiøer er en betegnelse for et knudepunkt, der samler og fordeler strømmen fra omkringliggende havmøller. Den nye energiø skal sikre strøm til 3-10 mio. husstande. Der opføres i første omgang ca. 200 havvindmøller, der kan blive op til ca. 260 meter høje. Siden kan der komme yderligere omkring 450 havvindmøller til øen.

»Beslutningen om en fysisk ø er nu en kendsgerning. Derfor er det vigtigt, at alle kræfter nu bliver lagt i at skabe klarhed om de tekniske, økonomiske og juridiske rammer for etableringen og ikke mindst de altafgørende udlandsforbindelser, så det nødvendige tempo sikres«, siger direktør Jan Hylleberg fra Wind Denmark.

Østersøen får også en ny energiø

Ud over øen i Vesterhavet er det også besluttet at opføre en energi-ø på to gigawatt i Østersøen. Her vil Bornholm fungere som selve energiøen med havvindmølleparker tilkoblet.

Når energiøerne er fuldt udbygget, vil der være installeret syv gange så meget havvindkapacitet som i dag.

De konkrete rammer om ejerskabet skal nu fastlægges, så udbudsprocessen kan igangsættes og øerne realiseres hurtigst muligt.

Aftalen om energien er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Ritzau