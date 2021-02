»Det er jo ikke et mål i sig selv, at det skal gøre ondt på landbruget« 

Søborg Sø i Nordsjælland er ved at blive genskabt. Det har egentlig ikke så meget med klimaet at gøre, men alligevel er fødevareminister Rasmus Prehn (S) denne onsdag formiddag på vej ned ad en grussti et sted syd for Gilleleje i selskab med landmanden Kaare Larsen. Sammen skal de ud at kigge på lavbundsjorder ved Søborg Marker og tale om, hvordan man bedst kan få jorden taget ud af landbrugsdrift.

Tanken er at gøre ministeren klogere på, hvordan processen omkring udtagning af lavbundsjorder fungerer, som led i forhandlingerne om landbrugets klimagasreduktion frem til 2030. Forhandlingerne er i gang, men regeringen har droppet at fremlægge et egentligt udspil.