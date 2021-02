Et bogprojekt fik klimaforsker til at se på klimaforandringerne på en ny måde

Indlandsisen på Grønland smelter stadig hurtigere. Hele 80 procent af de sidste 30 års afsmeltning er faktisk sket i løbet af de seneste 17 år, viser nyt studie fra DTU Space.

For de fleste af os føles det måske både abstrakt og uvirkeligt, at is, der har eksisteret på jordkloden længe før os, pludselig begynder at forsvinde i rasende hast. Og at vi med al sandsynlighed er skyld i det.

Sådan føles det ikke længere for glaciolog og klimaforsker Ruth Mottram, der i dag arbejder på Danmarks Meteorologiske Institut. De sidste 18 år har hun forsket i atmosfærens indflydelse på afsmeltningen af Arktis. For hende er det hverken abstrakt eller uvirkeligt, at isen forsvinder, for hun har kunnet se det både i sine beregninger og med sine egne øjne i mange år.

Bevæbnet med isøkser, soveposer og måleapparater har hun undersøgt, hvordan, hvor meget og i hvilket tempo isen forsvinder. Hun har endda prøvet at falde ned i en gletsjerspalte.

»Jeg tror, det er vigtigt at have en fornemmelse for, hvordan isen ser ud, før man sætter sig bag en skærm og begynder at regne på den«, siger hun eftertænksomt.