Klimarådet går i kødet på Finansministeriet: Centrale beregninger rammer skævt

Klimarådet går i kødet på Finansministeriet i sin nye statusrapport. Rådet mener, at den pris for udledning af et ton CO 2 , som bruges i beregninger af nye projekters indvirkning på samfundsøkonomien, er alt for lav. Den afspejler ikke Danmarks klimamål. Som en af de fem centrale pointer i sin rapport anbefaler Klimarådet derfor »en væsentligt højere pris« end de nuværende 287-331 kroner per ton.

Denne anbefaling er en af de ting, der springer i øjnene i rapporten, siger de radikales klimaordfører Rasmus Helveg Petersen.