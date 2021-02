Klimarådets formand: Lad os lære af coronakrisen

For tre uger siden krævede 701 danske akademikere i et åbent brev i Politiken mere handling fra de danske politikere, når det gælder klimaet. Regering og Folketing burde lære af coronakrisen og se, at hvis en krise bliver taget alvorligt nok, er befolkningen parat til at give afsavn.

Nu får det åbne brev opbakning fra formanden for Klimarådet, økonomiprofessor Peter Møllgaard fra Maastricht University. Rådet har fredag i en ny rapport konkluderet, at det seneste års aftaler er utilstrækkeligt til at reducere udslippet af drivhusgasser og leve op til klimaloven.

Peter Møllgaard har dog langt fra opgivet håbet. Ligesom de 701 forskere fra en række fagområder peger han på at kopiere mentaliteten fra coronakrisen for at leve op til målet om at sænke udslippet af drivhusgasser med 70 procent fra 1990 til 2030 – omtrent en halvering i forhold til i dag.