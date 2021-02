Den første årlige status fra Klimarådet skulle have været en sejrsgang for regeringen. I stedet samles Folketinget i grøn frustration

Fakta

Fem anbefalinger

Klimarådets rapport har fem centrale anbefalinger til regeringen og Folketinget, og en kort forklaring:

Lav en konkret køreplan. Der skal snarest muligt laves en præcis plan for, hvordan alle dele af samfundet kan bidrage med CO 2 -reduktion, hvornår og hvor meget.

Lav en CCS-strategi. CO 2 -fangst og lagring har stort potentiale, men der savnes en plan for forskning og udrulning af teknologi, lovgivning, økonomiske rammevilkår, sikkerhed og meget mere.

Indfør en generel drivhusgasafgift. Der skal hurtigst muligt udmeldes et tal for, hvad det koster at udlede det, der svarer til et ton CO 2 ; Klimarådet har før foreslået at sætte afgiften til 1.500 kr. per ton i 2030.

Lavbundsjorder skal udtages hurtigt. Det skal ske med en blanding af pisk (CO 2 -afgift og (på kort sigt) økonomisk gulerod. Screeningkort og aftalemodel.

Lav regnemodellerne om. Der skal ændres i ministeriernes økonomiske modeller, så de afspejler, at det har en høj samfundsværdi at spare på drivhusgasserne.





