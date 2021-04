»Vi vil ikke bare stjæle jeres røde bøffer, vi vil ændre verden«

15-årige Selma Montgomery har været en del af den danske klimabevægelse i to år og har både oplevet, hvordan man som ung kan skabe momentum og ændre politik, og at blive affejet i ’P1 Debat’ af en vred Morten Messerschmidt, fordi han ikke mener, at man i hendes alder er i stand til at se verden i et holistisk perspektiv.