På Bermuda er naboerne vrede: Et kraftværk bygget og støttet af Danmark ødelægger deres luft og vand

Det er de unge, Sharon Riviere er bekymret for. Det er dem, der skal leve med det kraftværk, der ligger på den anden side af vejen fra deres bolig, i mange år endnu.

»Der er gange, hvor jeg går ud af huset og er nødt til at løbe ind igen, fordi jeg ikke kan trække vejret«, siger den 75-årige kvinde fra Bermudas hovedby, Hamilton.

»Hvad med de unge, med børnene? Jeg har levet et langt liv, men de har et langt liv foran sig – hvilken slags lungeproblemer får de? Får de kræft? Det er ikke fair (…) Jeg er så oprevet. Jeg er, som de unge siger, pissesur«.

Hendes 80-årige mand, Arthur, nikker. Parret har opgivet at opsamle rent og gratis regnvand fra taget, som man ellers gør på Bermuda. Sammen med en række andre beboere i byen kæmper de for at få kraftværket til at rense røgen bedre, for problemet har eksisteret, både før og efter at kraftværket blev moderniseret med dansk statsstøtte for et år siden.

Kraftværket bygger på en energikilde, som flere eksperter betegner som en af de værste i verden – såkaldt tung brændselsolie, kendt under den engelske betegnelse heavy fuel oil eller bare HFO.