Støttepartier kritiserer dansk støtte til forurenende kraftværker

Regeringens støttepartier er forargede og forundrede over dansk støtte til klimabelastende kraftværker. Deres reaktion kommer på baggrund af, at Politiken sammen med Danwatch har afdækket, at regeringen har givet eksportstøtte til nyopførte fossile kraftværker i udlandet.

Kraftværkerne drives med brændselsolien HFO, der udleder næsten lige så meget CO 2 som kul. Det sker på trods af, at regeringen i september besluttede, at Danmark af hensyn til klimaet ikke længere skal give eksportstøtte til kulkraftværker.