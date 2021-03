Støttepartier er skuffede over nedtoning af klimaambitioner på landbrugsområdet

»Alarmerende« og »uambitiøst« lyder det fra regeringens støttepartier efter nye meldinger om landbrugets klimareduktioner fra fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn (S).

Reaktionerne kommer, efter at Rasmus Prehn mandag sagde til Børsen, at regeringen ikke mener, at man kan finde så store klimareduktioner i landbruget, som »man havde forestillet sig i første omgang«

I spørgsmålet om hvor meget landbruget selv skal bidrage til at mindske klimabelastningen, er et af de store områder lavbundsjord. Her siger Rasmus Prehn til Børsen, at støttepartierne og Venstre har for store forventninger til, hvad der kan lade sig gøre.

Indtil videre peger Fødevareministeriets beregninger på, at der kan tages omkring 38.000 hektar lavbundsjord ud, svarende til CO2 reduktioner på 0,8 mio. ton. Tallene står i skarp kontrast til blandt andet Klimarådets vurderinger om, at det er muligt at udtage 171.000 hektar, som vil reducere CO 2 -udledningen med 4,1 mio. ton.