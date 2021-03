Minister vil frede kød- og mælkeproduktionen frem mod 2030

Landbrug og marker står for næsten en tredjedel af CO 2 -udledningen i Danmark. Nu siger du, at landbruget ikke kan levere så meget på klimaområdet, som man havde forestillet sig?

»Vi har haft et ønske om, at man udleder så lidt CO 2 som overhovedet muligt. Men vi kan se nu, at det bliver meget svært at begrænse det i det omfang, vi havde forestillet os, uden at det bliver meget dyrt i form af tab af arbejdspladser og eksportindtægter, og det bekymrer mig«.