Klimaredaktøren: Det er et nybrud. Nu er landbruget med i indsatsen

»Man er nødt til at give regeringen lidt ros, hvis man er en grøn organisation. Landbruget er ikke et felt, der er set i klimasammenhæng. Her kommer regeringen så med en målsætning, der ikke bringer landbruget i mål, men som giver en markant reduktion. Det er trods alt et nybrud i dansk politik«.

Sådan lyder ordene fra Politikens klimaredaktør, Magnus Bredsdorff, efter afsløringen af regeringens plan for at mindske landbruges CO 2 -udslip og klimaaftryk.

»Når det er sagt, så er spørgsmålet, hvor mange fugle, der er i hånden i forhold til, hvor mange der er på taget i det, regeringen leverer. En bebudet syv millioner ton reduktion er i runde tal næsten en halvering. Problemet er, at den halve million ton kendte vi i forvejen - og de fem millioner ton kun eksisterer på udviklingsstadiet«, siger han.

Planerne baserer sig på teknologier, som i dag ikke leverer et eneste grams reduktion, men som om ti år skal levere fem millioner ton mindre rent udslipsmæssigt: »Det er et højt tal at skulle nå med nye teknologier. Man skal tro på, at det lykkes«.