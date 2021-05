Støtten er firedoblet på fem år til 2,6 milliarder. Nu siger topforskere stop for biogas

Et internationalt forskerhold sabler Danmarks milliardstore støtte til biogas ned. Den giver meget ringe klimaeffekt for statskronerne, mens drivhusgasserne uberørt fosser ud af gyllen andre steder i landbruget.

»Det er helt skørt«, siger førsteforfatteren, seniorforsker Tim Searchinger fra det amerikanske Princeton Universitet til Politiken.

Lukrative støtteordninger har gjort, at biogassen – der er en miljøvenlig energiform produceret af blandt andet gylle – er blevet voldsomt udbygget. For to år siden forsøgte politikerne at sætte en prop i drænet ved at lukke for høj støtte til nye anlæg, men ved nytårstid måtte Klimaministeriet erkende, at en overgangsordning er blevet langt mere populær end ventet. Alene den uventede udbygning udløser en ekstraregning på godt 6 milliarder kroner til biogas frem til 2030.

Det kommer oven i en årlig støtte, der sidste år satte rekord med 2,6 milliarder kroner, en firedobling på fem år. Det fremgår af tal, som Energistyrelsen har sendt til Politiken. Biogas er den form for vedvarende energi, der modtager langt højst støtte per energienhed.