Hvad gør man, hvis politikerne ikke vil høre? Otte unge vil stoppe med at spise i en uge

Der er stort set tomt på Christiansborg Slotsplads denne tirsdag i maj. Inde på den gamle kongeborg har Folketinget de seneste dage haft travlt med at fastlægge coronaregler og hjælpepakker og detaljerne i genåbningen af samfundet.

Udenfor blæser en kølig forårsvind, og tre unge studerende ser sig rundt på det sted, de skal tilbringe det meste af den næste uge. Efter deres mening har politikerne ikke orden i prioriteterne. De ser klimaet som en endnu større og dybere krise end pandemien – og nu har de sammen med fem andre tænkt sig at bruge et af de mere ekstreme våben i klimakampen: en sultestrejke.

Fra onsdag middag og en uge frem vil de otte, der er aktive i Den Grønne Studenterbevægelse, kun indtage vand og urtete. I dagtimerne på slotspladsen. Om natten på en sovesal, fordi de ikke må overnatte på pladsen.

En uge er ikke så lang tid, at de kommer i livsfare. Men forhåbentlig længe nok til, at politikerne ser, at de unge klimaaktivister stadig er vrede over ikke blive hørt, selv om coronakrisen har lagt en dæmper på demonstrationerne. Og at den stribe klimaaftaler, der er vedtaget det seneste halve år, ikke er nær nok til at lægge låg på aktivismen.

»Det virker, som om den eneste måde, man kan komme i kontakt med politikerne på, er at betale 20.000 kroner til deres erhvervsklubber. Så hvad kan vi gøre? Vi kan prøve at sætte os selv lidt på spil«, siger 25-årige Kolja Dahlin, der læser statskundskab ved Københavns Universitet (KU).