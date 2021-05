Overlæge: Du kan formentlig sagtens klare en sultestrejke. Men du bliver nok overrasket over, hvor hårdt den rammer

En sultestrejke i en uge er sjældent farlig, så længe man er sund og rask og ikke er meget tynd, når man går i gang. Men man skal forberede sig på, at det gør overraskende ondt på kroppen allerede efter få dage – og at det kan tage lang tid at komme til hægterne igen.

Sådan lyder vurderingen fra Jens Rikardt Andersen, overlæge og lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Han er grundlæggende ikke bekymret for helbredet hos de unge fra Den Grønne Studenterbevægelse, der vil sultestrejke foran Christiansborg den næste uge.

»Der er ingen tegn på, at nogen bliver alvorligt skadet af en uges sultestrejke. Det, der skader dem, er, at de ikke udelukkende mister fedt, de kommer også til at miste muskelvæv, og det tager lang tid at genvinde. Det er en regning, der nok kommer bag på de fleste«, siger overlægen.

Meget af det, vi i dag ved om ’rigtige’ sultestrejker, stammer fra irske IRA-fanger i britiske fængsler i 1970’erne og 80’erne, fortæller han. Mange af de sultestrejkende fanger døde. I gennemsnit havde de da strejket i 40 dage, men der var forskelle: Jo mere kropsfedt fangerne startede ud med, jo længere overlevede de.