Historisk aftale: Danmark får nye veje for 52 milliarder kroner

Danmark skal have nye veje for 52 milliarder kroner.

Det betyder blandt andet nye motorveje til byer som Viborg, Billund, Aalborg, Kalundborg, Frederikssund og Næstved, samt udvidelsen af en række eksisterende strækninger i København og Aarhus. I Århus kommer der også en ny tunnel til knap tre milliarder kroner under Marselis Boulevard.

Det står klart, efter at næsten samtlige Folketingets partier sent søndag pudsede de sidste detaljer i et kludetæppe af et politisk forlig om at bygge veje og jernbaner frem til 2035 på plads.